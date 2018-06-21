РИАМО - 21 июн. Специалисты управления Роспотребнадзора Московской области рекомендуют жителям региона в жаркую погоду пить минеральную воду и зеленый чай, а в еде отдать предпочтение кислым ягодам, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ранее Главное управление МЧС по Московской области выпустило экстренное предупреждение для жителей региона о сильной жаре 22 и 23 июня.

«Ограничьте употребление черного чая и кофе. Сладкие соки и газированные напитки плохо утоляют жажду. Отдайте предпочтение минеральной воде, зеленому чаю. Напиток из душицы, мятный чай – прекрасное средство для утоления жажды и источник витаминов. Мятой в жару можно и приправить гарнир. Имбирный чай, заваренный с листиками мяты, в жаркую погоду тонизирует и освежает», – говорится в сообщении.

Фрукты есть лучше всего по утрам. Съеденные же после еды или на ночь фрукты провоцируют в желудке процессы брожения, что абсолютно нежелательно. Апельсины, виноград, сливы, абрикосы, груши, персики, дыни и любые другие фрукты, легко усваиваемые нашим организмом, являются прекрасными составляющими летнего стола, пополняя организм необходимыми витаминами. Особенно стоит отдать должное кислым ягодам, например, крыжовнику и смородине.

Свежие овощи в любом виде, включая салаты, незаменимы в это время. Они почти не поддерживают процессы брожения. Огурцы, кабачки, турнепс, брюква и редис вместе с фруктами способны практически полностью удовлетворить нашу потребность в еде во время жары. И нельзя забывать о зелени. Любые зеленые салаты, сельдерей, петрушка и укроп не только сделают пищу вкуснее, но и послужат источником микроэлементов и солей, выводимых из организма с потом. Стоит обратить внимание на ботву свеклы и зелень горчицы.

«В жару тяжелая и жирная пища нежелательны. Жирные сорта рыбы или мяса стоит заменить постными. Необходимо умерить потребление любых печеных изделий и хлеба, мясных продуктов, бобовых, отказаться от бутербродов и продуктов сети «быстрого питания». Осторожно подходить необходимо к молочным продуктам, высокие температуры провоцируют развитие микроорганизмов. Лучше всего выбрать в это время кисломолочные продукты», – добавляется в сообщении.

Жара − хорошее время для избавления от нескольких килограммов лишнего веса. Летом это получается легче, чем в холодное время. Фрукты и овощи снижают калорийность меню. А увеличение двигательной активности ускоряет все происходящие в нашем организме обменные процессы.

Питаться в жару лучше всего небольшими порциями, не переедать, вставая из-за стола с легким чувством голода. При этом не стоит есть в самые жаркие часы дня. Необходимо много пить: не менее двух с половиной литров чистой воды в сутки.