РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 21 июн. Жители подмосковного Орехо-Зуева смогут принять участие в разнообразных праздничных мероприятиях, организованных на площади Пушкина в честь Дня семьи 8 июля, сообщается на странице ДК на площади Пушкина в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятия пройдут 8 июля с 16:00 до 19:00 по адресу: город Орехово-Зуево, площадь Пушкина. Вход свободный.

«Гости смогут сделать запоминающиеся фотографии в тематических фотозонах, заказать семейный портрет, покататься на лошадях, стать зрителем концертной программы, посетить ярмарку с изделиями ручной работы. В День семьи, любви и верности желающие смогут посетить различные тематические площадки», – говорится в сообщении.

Всего будут работать четыре тематические площадки: «Знакомство», «Свадьба», «Дети», «Семья». На первой площадке будут проходить игры на общение, кулинарный мастер-класс, тематическая зона «Княжий двор», где участники смогут окунуться в историческую эпоху, сразиться со змеем, а также поучаствовать в мастер-классе по спортивному мечу.

На площадке «Свадьба» все желающие смогут поучаствовать в театрализованной выездной регистрации, параде свадебных и вечерних платьев.

Для детей будет работать отдельная площадка, где они смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте, книжном квесте.

Также пройдет лекторий с профессионалами своего дела (врач-педиатр, логопед-дефектолог, психолог, многодетная мама, настоятель храма), спортивные соревнования, конкурс необычных детских колясок будет организованы на площадке «Семья».