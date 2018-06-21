РИАМО - 21 июн. Глава Балашихи Сергей Юров поздравил выпускников с окончанием школы и вручил медали «За особые успехи в учении» 233 отличникам на балу медалистов, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Бал медалистов прошел в школе №21 в микрорайоне Дзержинского. В мероприятии приняли участие около 500 человек. Юров вручил каждому медалисту награду и подарок – часы и журнал о Балашихе, сфотографировался с выпускниками.

«Дорогие выпускники, от всей души хочу вас поздравить с окончанием школы. Вы гордость нашего города – медалисты. Вы прошли сложный путь от первого звонка до выпускных экзаменов. Прошли его эффективно и результативно», – сказал Юров.

Глава Балашихи поблагодарил педагогов местных школ. Выпускникам он пожелал ставить перед собой амбициозные цели и добиваться их, успешно получить высшее образование.

«Сегодня сфере образования уделяется огромное внимание на федеральном уровне. В Балашихе в сфере образования главной задачей является ликвидация второй смены в школах. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьев в 2018 году в Балашихе мы открываем три новые школы», – отметил Юров.

В 2018 году из образовательных учреждений Балашихи выпускается 1 945 человек. 19 школьников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам, получившим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам.