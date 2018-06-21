РИАМО - 21 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих читателей в социальных сетях две пары билетов на концерт композитора Ильи Бешевли.

Концерт состоится 23 июня на ВДНХ.

«Экспресс-конкурс! Разыгрываем билеты на концерт композитора Ильи Бешевли, который состоится уже в эту субботу, 23 июня, на ВДНХ (Сцена на воде). У нас есть две пары билетов, которые мы отдадим уже завтра утром», – отмечается в сообщении в Instagram.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо поставить лайк конкурсной записи. Кроме того, надо отметить в комментариях друга, которого вы возьмете с собой на концерт в случае выигрыша.

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