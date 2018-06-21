РИАМО - 21 июн. Московские власти отклонили заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста, причиной такого решения стали действующие согласно указу президента меры безопасности на период чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В настоящее время в городе находится предельное количество гостей – заполняемость отелей составляет более 90%. Все городские системы, в том числе системы обеспечения комплексной безопасности и правопорядка работают в усиленном режиме.

«В правительство Москвы поступили уведомления о проведении публичных мероприятий 1, 3 и 4 июля. Проведение дополнительных массовых публичных мероприятий в городе, особенно в местах, заявленных организаторами: Бульварное кольцо, площадь Революции, Тверской бульвар – в настоящий момент является и неуместным, и опасным с точки зрения обеспечения безопасности как горожан, так и туристов», – говорится в сообщении.

Согласно указу президента РФ, собрания и митинги, не связанные с проведением чемпионата мира по футболу, проводятся во время и в местах, определенных решением органов исполнительной власти по согласованию с территориальными органами МВД РФ и территориальными органами безопасности.

О проведении 1 июля митинга против пенсионной реформы накануне объявила Либертарианская партия России. 3 июля аналогичную акцию планировала провести партия «Яблоко», 4 июля – «Левый фронт». О проведении 1 июля акций также объявил оппозиционер Алексей Навальный.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.