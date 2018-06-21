РИАМО - 21 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на площади около 100 квадратных метров на улице Егорьевская в Москве, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В четверг в 15:27 в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Егорьевская, дом №12.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу. По данному адресу происходило загорание одноэтажного металлического ангара на общей площади около 100 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе в 16:33 пожарные полностью ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.