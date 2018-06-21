РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В подмосковном Подольске судебные приставы арестовали мотоцикл BMW у одного из должников, которому необходимо выплатить более 80 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В ходе совместного рейда федеральной налоговой службой с администрацией Подольска на территории округа был обнаружен мотоцикл BMW должника. Должник был уведомлен надлежащим образом, требования были не исполнены, в связи с этим транспортное средство было арестовано. Забрать мотоцикл владелец сможет только при полном погашении задолженности, в размере более 80 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, жители округа смогут проверить свои долги на сайте www.r50.fssprus.ru, nalog.ru или на странице Федеральной налоговой службы.