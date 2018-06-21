РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июн. Коллектив академии танцевального искусства «Контраст» завоевал 15 призовых мест и Гран-при международного фестиваля, который стал для академии шестым в прошедшем танцевальном сезоне, сообщила «РИАМО в Королеве» руководитель академии Анна Черноокова.

VII Международный фестиваль детского и юношеского творчества «У самого синего моря» прошел 19 и 20 июня в оздоровительном комплексе «Дагомыс» в Сочи.

«Академия танцевального искусства «Контраст» завоевала большое количество наград: три диплома лауреата III степени, 8 – лауреата II степени, 4 – лауреата I степени и главную награду фестиваля – Кубок Гран-при. Это шестая высшая награда академии в танцевальном сезоне», – сказала Черноокова.

Жюри отметило высокий уровень подготовки танцоров и интересные идеи танцевальных постановок. Лучшим номером была признана работа хореографа академии Мариам Заидовой «Сестры» в исполнении Светланы Пилюгиной, Виктории Никифоровой и Анастасии Тройно.

Также коллектив «Контраст» получил приглашение на участие в закрытом конкурсе «Кубок победителей – 2018», который состоится в октябре. В конкурсе примут участие 50 лучших коллективов страны.