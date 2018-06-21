РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июн. В подмосковном Королеве прошел рейд, в ходе которого предпринимателей города предупредили о необходимости перезаключения договоров на вывоз мусора, сообщается в аккаунте торгово-промышленной палаты города в Instagram.

В рейде приняли участие представители торгово-промышленной палаты города, управления торговли администрации Королева и инспекторы Госадмтехнадзора. Участники проверили торговые объекты на улицах Ленина, Пионерской, Горького и Дзержинского.

«В ходе рейда были выявлены организации, у которых такой договор отсутствовал. Участники проверки предупредили предпринимателей о необходимости перезаключения договоров, но накладывать штрафные санкции в этот раз не стали, чтобы избежать экономической нагрузки на бизнес», - говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства Московской области, каждый хозяйствующий субъект обязан до 1 июля перезаключить типовой договор по формам накопления с целью дальнейшей бесперебойной работы мусоровывозящих организаций. В случае отсутствия договора накладывается штраф в размере 50 тысяч рублей на должностное лицо или 300 тысяч рублей на юридическое лицо.