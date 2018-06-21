РИАМО (КЛИН) - 21 июн. В четверг в подмосковном Клину состоялось торжественное перезахоронение останков 117 советских солдат, павших во время Великой отечественной войны, сообщила Клинскому информагентству глава городского округа Алена Сокольская.

По данным агентства, торжественное мероприятие прошло на большом воинском мемориале, расположенном у деревни Зубово Воронинского территориального округа в Клину. Акция прошла при поддержке Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и в рамках Сводного плана проведения поисковых работ, ежегодно утверждаемого Министерством обороны Российской Федерации.

«Захороненные воины были найдены в ходе проведения межрегиональной «Вахты Памяти на местах боев уральских дивизий». <…> Неизменными участниками этой клинской «Вахты Памяти» становятся поисковые объединения Свердловской области. Зона совместной работы ежегодно располагается в полосе боевых действий освобождавшей город Клин 30-й армии Западного фронта, в состав которой входили сразу четыре стрелковые дивизии, сформированные в Уральском военном округе», – сказала Сокольская.

По ее словам, эту «Вахту» уже двенадцатый год подряд проводит Клинская районная общественная организация «Поисковый отряд «Подвиг».

По сведениям агентства, перезахоронение солдат прошло при большом скоплении людей и с православной панихидой по всем павшим в годы войны.