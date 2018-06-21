РИАМО - 21 июн. Подмосковные аграрии получат почти 40 единиц сельскохозяйственной техники в рамках федерального лизинга, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«По программе обновления парка техники (ОПТ) размер квоты Московской области составляет 200 миллионов рублей. Подана заявка в АО «Росагролизинг» на 39 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 18 тракторов, 16 зерноуборочных комбайнов и пять единиц прицепного и навесного оборудования», - сказал Разин.

Он пояснил, что основное преимущество программы обновления парка техники заключается в отсрочке первого платежа на шесть месяцев. Удорожание приобретаемой по программе ОПТ техники за весь срок лизинга составляет около 3%.

«В настоящее время заявленная техника поступает в сельхозорганизации Московской области», - заключил министр.

Государственная лизинговая компания «Росагролизинг» была создана в 2001 году для решения задач, поставленных правительством Российской Федерации по технической и технологической модернизации отечественного агропромышленного комплекса. За период с 2002 по 2017 годы «Росагролизинг» поставил в хозяйства страны более 84 тысяч единиц техники на общую сумму более 162 миллиардов рублей. Компания единственная на рынке осуществляет поставку племенных животных на условиях лизинга.