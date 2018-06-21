РИАМО - 21 июн. Представители региональных и муниципальных властей на выездном совещании в подмосковной Власихе обсудили вопросы подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы западных муниципалитетов Московской области к предстоящему осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы администрации Власихи.

Выездное кустовое совещание по подготовке к зиме 2018-2019 года прошло в четверг с участием замминистра ЖКХ Московской области Алексея Беловодова, представителей Госадмтехнадзора Подмосковья и областного единого информационно-расчетного центра. Также в заседании участвовали руководитель администрации Власихи Сергей Тарасов, руководители и специалисты сферы ЖКХ городских округов Власиха, Шаховская, Молодежный, Восход, Краснознаменск, Наро-Фоминский, Волоколамского и Лотошинского районов.

«Открывая встречу, заместитель министра ЖКХ Московской области Алексей Беловодов обозначил перед собравшимися задачи на текущий момент, особенно акцентировав внимание на сроках их исполнения», – отмечается в материале.

Согласно распоряжению правительства Московской области, готовность муниципалитетов к отопительному периоду должна составлять на 1 июня – 20%, к 1 июля – 40%, к началу августа – 60%, на 1 сентября готовность всех объектов должна составлять 90%. Стопроцентная готовность к наступающему отопительному сезону должна быть обеспечена к 15 сентября.

По составленному на настоящий момент рейтингу готовности муниципалитетов «западного куста» Подмосковья лидирующую позицию занимает ЗАТО Восход (готовность 26,6%), на втором месте - городской округ Власиха (25,5%), замыкает тройку лидеров ЗАТО Молодежный (20%).

Присутствующие на совещании ответственные за жилищно-коммунальное хозяйство руководители доложили о ходе подготовки подведомственных объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду. Как следует из отчетов, работы в муниципалитетах идут согласно разработанным планам-графикам с соблюдением установленных сроков.

Замминистра ЖКХ Московской области Алексей Беловодов обратил внимание на основные проблемы муниципалитетов, возникающие в процессе подготовки объектов ЖКХ и жилого фонда к зимней эксплуатации и требующие принятия решений на уровне регионального правительства и профильного министерства. Традиционно такой проблемой являются долги жителей и Минобороны по оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг.

Также на совещании Беловодов затронул вопрос подготовки к зиме не только коммунальных объектов, но и всей территории. Так, в каждом муниципалитете должны быть определены места складирования снега, составлены графики уборки, создан запас песко-соляной смеси и других реагентов.

В целом, как отметил замминистра ЖКХ, ситуация по подготовке к наступающему осенне-зимнему периоду в курируемых муниципалитетах стабильная, вопросы решаются в рабочем порядке, сроки соблюдаются. Это внушает уверенность в том, что все подготовительные работы в муниципалитетах завершатся к установленному сроку.