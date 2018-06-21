РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В подмосковном Подольске 23 июня впервые пройдет фестиваль джаза, в нем примут участие более десятка коллективов, среди них начинающие и заслуженные музыканты, сообщил «РИАМО в Подольске» директор молодежного центра «Максимум» Михаил Жученко.

«Заявки на участие в фестивале джаза в молодежном центре «Максимум» принимали до 20 июня, на данный момент сформирован костяк коллективов-участников. Во время фестиваля выступит легендарный джаз-оркестр «Мелодия» ДК имени Карла Маркса под руководством Константина Моисеева и начинающие коллективы. Для музыкантов фестиваль станет отличным поводом обменяться опытом. Зрители получат отличную возможность насладиться джазом и послушать как авторские произведения, так и мировые хиты», - сказал Жученко.

По его словам, вход на фестиваль бесплатный, зрительский зал рассчитан на 120 мест. Участники будут выступать в номинациях джазовый вокал-соло, джазовые вокальные ансамбли, инструментальное соло и инструментальные ансамбли. Исполнять на фестивале можно как классические произведения джаза, так и джазовую импровизацию, произведения современных джазовых композиторов.

Выступления участников будет оценивать жюри. Фестиваль пройдет по адресу: поселок Кузнечики, дом №8. Начало в 12:00, окончание в 17:00.