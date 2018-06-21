РИАМО - 21 июн. Спасатели обезвредили 62 боевых снаряда времен Великой Отечественной войны на территории Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

«С начала 2018 года взрывотехниками «Мособлпожспас» на территории Подмосковья найдено и обезврежено 62 различных боеприпаса времен Великой Отечественной войны». Самые распространенные среди опасных находок – артиллерийские снаряды, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны», – сказал Пестов.

Наибольшее количество выездов спасателей традиционно фиксируется в районы Московской области, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за Москву – Волоколамский, Лотошинский, Солнечногорский, а также в городские округа Можайский, Рузский и Наро-Фоминский.

Процедура извлечения и уничтожения опасных находок отработана до мельчайших деталей. Место опасной находки оцепляют сотрудники полиции, потом к работе приступают взрывотехники. После извлечения боеприпасов из земли специалисты складывают их в специальный контейнер, и вывозят в безопасное место для дальнейшего уничтожения.

«В случае обнаружения боеприпаса необходимо незамедлительно сообщить о находке по единому номеру спасения «112». Нельзя трогать и, тем более, пытаться самостоятельно обезвредить обнаруженное устройство. Также до приезда специалистов необходимо исключить доступ к опасному предмету людей, особенно детей и подростков», – отмечается в сообщении.