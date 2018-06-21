РИАМО - 21 июн. В Москве 22 июня может стать самым жарким днем с начала 2018 года, температура до начала грозы в этот день поднимется до плюс 30 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Предстоящая пятница в Москве может стать самым теплым днем с начала года. Дело в том, что центральные области Европейской России окажутся в теплом секторе приближающегося циклона. Облаков в небе пока будет немного, и солнечные лучи станут активно прогревать воздушные массы, а помогут им в этом ветры южных румбов, несущие жарких воздушные массы из южных районов нашей страны», — говорится в сообщении.

До прихода грозовых очагов воздух в Москве успеет прогреться до плюс 28-30 градусов.

Пока самым теплым днем этого лета в столице является 19 июня. Тогда максимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла 28,1 градуса.