РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. В подмосковных Люберцах на пляже Кореневского карьера 24 июня пройдет турнир по самбо на песке, сейчас идет прием заявок на участие, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В воскресенье, 24 июня, в 11:00 на пляжной зоне Кореневского карьера пройдет очередной турнир по самбо на песке. Подать заявки могут все желающие спортсмены вплоть до дня соревнований», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что заявки принимают по телефону: 8(495)503-32-42. Ружицкий отметил, что турниры по пляжному самбо в Люберцах стали проводить в 2017 году. В них участвовали спортсмены со всего Подмосковья.

Пляжное самбо – молодой вид спорта, который был включен в программу IV Азиатских пляжных игр в Таиланде. Практиковать его начали на пляжах теплых стран, так как песок смягчает удары при падении, действуя как татами. Правила пляжного самбо отличаются от классических. Поединок длится 3 минуты, до тех пор, пока кто-нибудь из борцов не сделает движение, которое оценит судья.