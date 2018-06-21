РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 21 июн. Специалисты подрядной организации в Жуковском завершили капитальный ремонт Туполевского шоссе протяженностью 1,5 километра, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы начались в августе 2017 года и завершились в июне текущего года. До проведения работ на участке были выявлены множественные дефекты покрытия.

«В рамках капремонта выполнено переустройство инженерных сетей, усиление существующего нижнего слоя и устройство нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Для комфортного передвижения пешеходов вдоль участка автодороги построены тротуары. Для обеспечения безопасности дорожного движения установили дорожные знаки и щитки со световозвращающей поверхностью, искусственные неровности, перильное ограждение, наружное освещение, а также заменили светофор на пересечении Туполевского шоссе с улицей Горького», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

Заказчиком капремонта является подведомственное министерству ГБУ «Мосавтодор». Работы проведены на пересечении Туполевского шоссе с одной из самых загруженных улиц Жуковского – улицей Туполева.

В 2018 году начнется реконструкция на участке улицы Туполева - от пресечения улицы Амет–Хан Султана до пересечения с улицей Гагарина. Дорога будет доведена до параметров магистральной улицы общегородского значения с шестью полосами движения.

Протяженность дорог составит 3,2 километра. В рамках проекта построят автодорожный тоннель под площадью имени Громова. Строительные работы на участке начнутся после заключения госконтракта в 2018 году, а завершатся – в 2021 году.

Еще на одном участке улицы Туполева – с 2,9 по 5,1 километр – в этом году заменят асфальтобетонное покрытие. Всего по программе ремонта в текущем сезоне в Жуковском отремонтируют 14 участков автодорог протяженностью свыше 11,5 километров, в том числе работы проведут на девяти муниципальных дорогах протяженностью около 6 километров и на пяти участках региональной сети протяженностью 6 километров.

Работы проведут на улицах Мясищева и Садовой, а также на Новорождественном проезде.