РИАМО - 21 июн. Новый электробус планируют начать тестировать в «Мострансавто» уже в августе, до этого еще один электробус тестировали в подмосковном Павловском Посаде, сообщил в четверг в Мособлдуме заместитель главного инженера предприятия Максим Ловяго.

«Мы его (электробус – ред.) возьмем на 8-9 месяцев, будем тестировать в жестких условиях, не делая никаких поправок, что это электрическая машина. Сейчас она собирается, в августе мы ее заберем», - сказал Ловяго.

В ГУП «Мострансавто» уже тестировали несколько электробусов, в частности, на маршруте «Станция метро «Славянский бульвар» - инновационный центр «Сколково».

Также с мая до ноября 2018 года проводится опытная эксплуатация электробуса на маршруте «Степурино-Техникум» в Павловском Посаде.