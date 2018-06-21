РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Подольская станция переливания крови по техническим причинам отменила прием доноров, который должен был состояться 29 июня, сообщается на сайте станции.

«Изменения в графике работы. Уважаемые доноры, 29 июня 2018 года по техническим причинам приема доноров в Подольской станции переливания крови не будет», - говорится в сообщении.

В настоящий момент станции переливания требуется кровь I и II группы отрицательного резус-фактора, а также в недостаточном количестве имеется кровь III и IV группы так же с отрицательным резус-фактором. Прием доноров проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:00 по адресу: улица Кирова, дом №9.

Стать донором могут все желающие старше 18 лет, весом более 50 килограммов и не имеющие противопоказания. Консультацию можно получить по телефону: 8(496)754-59-81.