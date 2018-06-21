РИАМО - 21 июн. В дни проведения чемпионата мира по футболу в кафе и в ресторанах Москвы не происходило никаких серьезный конфликтов, но иногда гости жалуются на недостаток свободных мест, сообщил в четверг член Общества независимых барменов Bartender brothers, основатель и совладелец нескольких баров Вячеслав Ланкин.

«Проблемы бывают со скоростью (обслуживания – ред.), из-за этого начинается негатив. Понятно, что заведения иногда не успевают. Но каких-то серьезных конфликтов нет. Очень даже дружелюбная, миролюбивая и позитивная обстановка», - сказал Ланкин.

Он отметил, что в Москве в дни проведения чемпионата мира по футболу в кафе и в ресторанах выросла выручка до 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.