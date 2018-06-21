РИАМО - 21 июн. Власти Подмосковья попробуют ввести оплату за использование электрозаправочных станций уже в этом году, сообщил в четверг в рамках круглого стола в Мособлдуме министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

«В этом году мы хотели уже ввести плату, потому что не секрет что количество автомобилей у нас растет. В дальнейшем мы не сможем содержать инфраструктуру бесплатно. Поэтому сейчас уже нужно понять, какой формат взаимодействия оптимальный - оплата через киловатты, минуты. В этом году уже будем тестировать», - сказал Неганов.

Он цточнил, что в настоящий момент в регионе 46 ЭЗС, в этом году установят 10 быстрых станций, кроме этого устанавливают опоры освещения с интегрированными зарядками.

Ранее министр сообщил, что в 2018 году планируют установить порядка 200 опор освещения с интегрированными зарядками, так называемых «умных» опор. «Умные» опоры размещают во дворах многоквартирных домов, где проживают более 500-1000 жителей. В программе по установке таких опор планируется участие 31 муниципалитета Подмосковья