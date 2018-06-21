РИАМО - 21 июн. Компания Dürr AG заинтересовалась поиском площадки в Московской области для работы, на новом заводе в Солнечногорском районе будет использовано оборудование немецкого концерна, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Второй день роуд-шоу в Германии делегация Подмосковья начала с посещения предприятия Dürr AG в Штутгарте. Именно здесь расположен административный центр, откуда ведется управление деятельностью компании во всех странах. Кроме того, здесь расположен центр разработок и также производство роботизированных систем и линии лакокрасочного применения, которые здесь изготавливаются и поставляются по всему миру.

«Компания уже реализует достаточно крупный проект совместно с Daimler по строительству завода, именно оборудование Durr, как лучшее в мире по лакокрасочным операциям, будет установлено на новом заводе в Солнечногорском районе. Так же мы говорили относительно того, что у компании Durr сильное робототехническое направление и есть направление, связанное с энергосберегающими технологиями», – сказал зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Он отметил, что в рамках встречи обсуждались перспективы возможного участия компании в кластере на базе «НАМИ» в Дмитровском районе. Компания заинтересована, чтобы использовать этот центр в качестве своих r&d-центров, также компания заинтересована найти площадку под «пилот» в Московской области.

На встрече стороны обсудили энергосберегающие технологии и технологии, связанные с планированием и строительством производственных помещений, а также технологии робототехники на крупных производствах, так как у компании уже имеется существенный опыт по всем этим направлениям. На встрече была достигнута договоренность о создании на территории Подмосковья направления по развитию этих отраслей.

«Мы очень гордимся, что имеем возможность принять такую высокую делегацию во главе с г-ном Буцаевым. Конечно, Российский рынок традиционный для компании Durr. У нас уже на протяжении длительного времени работает представительство в Москве и наша команда в России. Для нас очень важно сегодня обсудить перспективы дальнейшего развития бизнеса в России», – поделился член правления Durr AG Йохен Вейраух.

Продолжит свою работу делегация Московской области на конференции «Россия: актуальная экономическая ситуация и перспективы для немецких компаний» в рамках выставки Global Connect.