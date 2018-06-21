РИАМО - 21 июн. Рабочее движение открыли по двухуровневой транспортной развязке на пересечении федеральной трассы А-104 Москва – Дмитров – Дубна (Дмитровское шоссе) и Рогачевского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль».

«За счет разделения транспортных потоков, следующих в направлении Дмитрова и Лобни, сооружение увеличит пропускную способность самого загруженного участка Дмитровского шоссе», – говорится в сообщении.

В целях безопасности на самой развязке и подходах к ней дорожники устроили наружное электроосвещение, а также установили металлическое барьерное ограждение.

Новый двухполосный путепровод длиной 108 метров входит в состав проекта реконструкции пяти километров трассы А-104 на границе Москвы и Подмосковья, которые разделяет Клязьменская переправа.

Первый участок (с 23-го по 25-й км) расположен в городском округе Долгопрудный. Второй (с 26-го по 29-й км) проходит по территории городского округа Мытищи в границах деревень Капустино, Красная Горка и поселка Птицефабрики.

Оба отрезка расширят с четырех до шести полос движения (по три в каждую сторону), а также построят переходно-скоростные полосы и дублеры для проезда общественного транспорта. Для удобства и безопасности пешеходов возведут пять надземных переходов.