РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В подмосковном Подольске отремонтировали или завершают работы на 14 региональных дорогах из 20 планируемых, сообщается на официальной странице депутата Мособлдумы Павла Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

«Cегодня (21 июня – ред.) на заседании фракции ВПП «Единая Россия» Мособлдумы подвели итоги депутатской деятельности за минувшую неделю (11-17 июня – ред.) и наметили основные направления работы на летний период. Также обсудили реализацию программы по ремонту региональных дорог и ямочный ремонт. В горокруге Подольск в данную программу включены 20 объектов, на 14 из них ремонтные работы уже произведены или находятся на стадии завершения. В приоритете работы остается инспектирование данных объектов», – говорится в сообщении.

Максимович добавил, что одним из важных вопросов стало обсуждение подготовки к выборам губернатора Московской области, которые состоятся 9 сентября.