РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. В парке подмосковных Люберец в четверг выбрали команду-победителя смотра песни и строя среди городских лагерей, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«В Центральном парке культуры и отдыха состоялся окружной смотр песни и строя среди летних лагерей образовательных учреждений Люберец. Первое место заняла команда лагеря от школы №48», - говорится в сообщении.

На втором месте команда лагерей гимназий №18 и №16 «Интерес». На третьем месте участники из школьного лагеря №21.

«Каждая школа готовилась заранее и уже в парке продемонстрировала свои навыки и умение быть одной командой», - отмечается в сообщении.