РИАМО - 21 июн. Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет 22 июня во всех муниципалитетах Подмосковья, помимо этого, члены Общественной палаты Московской области, участники поисковых организаций и юнармейцы возложат венки и цветы к могиле Неизвестного солдата на Красной площади в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций области.

«Завтра, 22 июня – в 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, акция «Свеча памяти» пройдет по всему Подмосковью. также в этот памятный день порядка 30 человек, в составе делегации Московской области примут участие в церемонии возложения венков и цветов к могиле Неизвестного солдата на Красной площади», – сказала министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По ее словам, самые крупные мероприятия, организованные волонтерами Победы Московской области в рамках акции «Свеча памяти», состоятся в городах: Ногинск, Электроугли, Реутов, Балашиха, Краснознаменск, Шатура, Монино и Чехов.

«Свеча памяти» – акция, в ходе которой в День памяти и скорби, 22 июня, по всей России и в других странах активисты молодежных и других общественных объединений выйдут на площади и воинские мемориалы и зажгут вместе с ветеранами свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен в России как памятная дата – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году в 4:00 Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и мемориалам.