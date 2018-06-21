РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Во Дворце культуры «Октябрь» Подольска 28 июня состоится традиционный бал медалистов, в котором примут участие более 200 отличников, в рамках программы им вручат подарки от главы городского округа, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница администрации.

«Торжественное мероприятие «Бал медалистов» проводится в Подольске ежегодно. В текущем году праздничная программа пройдет 28 июня во Дворце культуры «Октябрь» в 15:00. В ней примут участие более 200 медалистов округа, которым вручат медали и подарки от главы округа. Помимо этого, в рамках мероприятия планируется провести дискотеку, а в завершение выпустить в небо воздушные шары», – сказала сотрудница.

Она отметила, что в школах подмосковного Подольска торжественные мероприятия, посвященные вручению аттестата, будут проходить с 24 июня по 1 июля.