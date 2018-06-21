РИАМО - 21 июн. В 2019 году программа по ремонту подъездов будет полностью завершена в подмосковных Реутове, Домодедове, Мытищах и ряде других муниципалитетов, в этом году уже отремонтировали 6,5 тысяч подъездов, сообщил журналистам в четверг министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

В четверг в Реутове в парке «Фабричный пруд» проходит выездной форум-семинар «Формирование комфортной городской среды в Московской области».

«К концу 2019 года неотремонтированных подъездов в Реутове, в Домодедове, в Мытищах и целом ряде муниципальных образований не останется», - сказал Хромушин.

Он отметил, что жители сами определяют состав необходимых работ при ремонте подъезда.

Министр напомнил, что в этом году уже отремонтировали 6,5 тысяч подъездов.

Он добавил, что стоимость ремонта подъездов в Подмосковье увеличилась.

«Добавили обязательные входные группы с освещением, обязательно ремонт всех окон, замена плитки <...> и, соответственно, видеонаблюдение. Например, то, что раньше стоило 140 тысяч рублей, теперь 212 тысяч рублей», - рассказал Хромушин.

До конца текущего года в Подмосковье планируют отремонтировать не менее 30 тысяч подъездов. Лидерами по реализации программы «Мой подъезд» являются городские округа Луховицы, Павловский Посад, Красногорск, Люберцы, Балашиха, Королев, Мытищи, Кашира, Реутов, Лыткарино. В этих муниципальных образованиях по итогам первых 5 месяцев 2018 года работы ведутся с опережением графика.