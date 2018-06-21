РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 июн. Проезжую часть и пешеходные зоны планируют обустроить власти подмосковного Дзержинского на территории карьера ЗиЛ в 2019 году, сообщается в группе пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«На сегодняшний день карьер ЗиЛ – одна из болевых точек в нашем городе. Карьер существует несколько десятилетий, проблемы с его засыпкой существовали постоянно В 2019 году построим здесь дорогу с пешеходной зоной и освещением», – сказал глава Дзержинского Виталий Панаморенко.

Он добавил, что в 2016 году земля на месте карьера на законных основаниях передали ГБУ Московской области, был разыгран аукцион, проведена экологическая экспертиза. Кроме того, выбрали подрядчика на официальную рекультивацию карьера с последующим благоустройством. Здесь охранная зона НИХТИ (Федерального центра двойных технологий «Союз» – ред.), поэтому строительство не предусмотрено, только рекультивация.

Возле карьера устанавливают шумозащитный экран, чтобы оградить жителей Дзержинского от шума во время рекультивации. Панаморенко отметил, что в 2018 году планируют спроектировать дорогу, которая пойдет на пойму Москвы-реки с заходом на карьер ЗИЛ в сторону завода запорной арматуры. Также там сформируют стоянки для автобусов.

«Достаточно серьезная работа, поскольку дорога здесь не сформирована. Ее нужно поставить на кадастр, сделать проект и в следующем году подать заявку в Московскую область на софинансирование, чтобы в 2019 году построить эту дорогу с пешеходной зоной и освещением. Проведем работу и с гаражами, установленными здесь. Те, что существуют на законных основаниях, будут реставрированы, а остальные демонтируем», – заключил Панаморенко.