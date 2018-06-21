РИАМО - 21 июн. Посольству Австрии в Москве не поступало информации о присланных конвертах с неизвестным порошком внутри, сообщил РИАМО представитель пресс-службы полпредства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в посольство Австрии на Староконюшенном переулке прислали два подозрительных конверта, в которых находился неизвестный порошок.

«У нас нет такой информации. Мы это не подтверждаем. В интернете могут написать все что угодно, но у нас нет такой официальной информации», - сказал собеседник агентства.