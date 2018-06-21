РИАМО - 21 июн. Десять быстрых электрозаправочных станций установят в Подмосковье в 2018 году, сообщил в четверг на круглом столе в Мособлдуме министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

«До конца 2018 года у нас будет установлено 10 быстрых электрозарядок, места прорабатываем с учетом востребованности», - сказал Неганов.

В 2016-2017 года на территории Московской области разместили 46 электрозаправочных станций, напомнил он.

Кроме этого, в 2018 году планируют установить порядка 200 опор освещения с интегрированными зарядками, так называемых «умных» опор.

«Умные» опоры размещают во дворах многоквартирных домов, где проживают более 500-1000 жителей. В программе по установке таких опор планируется участие 31 муниципалитета Подмосковья, пояснид Неганов.