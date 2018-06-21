РИАМО - 21 июн. По просьбе местных жителей губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе подмосковного Реутова Станиславу Каторову в ближайшее время открыть в парке «Фабричный пруд» прокат катамаранов, жители также поблагодарили власти за возрождение парка.

В четверг Воробьев проверил благоустройство парка «Фабричный пруд», которое проводилось с учетом мнения жителей. В ходе проверки Каторов рассказал губернатору о проведенных работах в парке и о будущих преображениях территории.

Главе региона доложили, что главным событием станет открытие смотровой площадки и возведение двух деревянных мостиков рядом со сценой на воде - они свяжут островок с основной территорией парка и станут живописным местом для фотографирования. Также по просьбе жителей Воробьев поручил главе Реутова в ближайшее время открыть на пруду прокат катамаранов.

Кроме того, Воробьев вместе с Каторовым проехал на велосипеде по набережной парка.

Раньше на территории парка «Фабричный пруд» стояло сгоревшее кафе, был мусор. В 2016 году началась реконструкция. Сегодня уже благоустроена и укреплена береговая зона, очищено дно пруда, появились солярий, зона для воркаута, волейбольная площадка, велосипедные дорожки, детская игровая зона. На новой сцене у воды проходят бесплатные концерты с участием звезд камерной и современной музыки.

В центре пруда в этом году установлен фонтан, его конфигурацию выбирали путем народного голосования в интернете сами жители. Также запланированы обустройство дренажа подтопляемых зон, высадка новых деревьев, ландшафтная подсветка листвы. Дальнейшая модернизация парка предусматривает установку системы видеонаблюдения, уличных громкоговорителей, общедоступного Wi-Fi и станции для зарядки мобильных устройств.

Посетители парка рассказали Андрею Воробьеву, что исторически это место является сердцем города, и поблагодарили за его возрождение.