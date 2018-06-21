РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июн. Воспитанники социально-реабилитационного центра для детей и подростков «Забота» в Королеве подарили кинологам рисунки в честь профессионального праздника, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В честь профессионального праздника кинологи УМВД России по городскому округу Королев провели экскурсию по кинологическому центру, показали, как дрессируют собак и угостили детей мороженым.

«В 2004 году была создана кинологическая группа при уголовном розыске в УМВД России по городскому округу Королев. В нашей кинологической службе на сегодняшний день 18 собак, которые научены искать наркотические средства, оружие, идти по следу, конвоировать, караулить и охранять общественный порядок. Собаки разных пород. Сегодня (21 июня – ред.) ребята смогли посмотреть, как мы дрессируем собак и как они выполняют различные задачи», – сказал старший инспектор-кинолог, лейтенант полиции Илья Власов.

Дети посмотрели, как собаки ищут наркотики, ловят преступника, преодолевают полосу препятствий и выполняют команды кинолога. Также ребятам показали помещения, где собак обследуют, кормят, лечат. Гости кинологического центра вручили полицейским рисунки, а кинологи угостили детей мороженым.

Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России или День кинолога. В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции Василия Лебедева, а через 3 года в Москве широкую известность приобрела полицейская собака породы доберман-пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь более 1 500 преступлений.