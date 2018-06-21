РИАМО – 21 июн. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ООО «ЛГ Электроникс РУС» на 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны среди реселлеров, сообщается на сайте ФАС.

«Сумма определена с учетом смягчающих и одного отягчающего обстоятельства», – прокомментировал решение статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, стали добровольное прекращение противоправного поведения до возбуждения антимонопольного дела и содействие ФАС при проведении расследования. Отягчающим же обстоятельством явилась длительность правонарушения – его продолжительность превышает один год.

Как уточняется на сайте, компания координировала экономическую деятельность реселлеров смартфонов LG, которая привела к установлению и поддержанию цен на них.

Российская «дочка» LG осуществляла контроль за соблюдением реселлерами рекомендованных розничных цен, который включал в себя, среди прочего, регулярный сбор данных о ценах при помощи специального ценового алгоритма, а также предоставление самими реселлерами работникам ООО «ЛГ Электроникс Рус» информации о несоблюдении их конкурентами рекомендованных розничных цен. Различные ценовые алгоритмы также использовались рядом реселлеров.