РИАМО - 21 июн. Любительское соревнование по киберфутболу для молодых людей от 14 до 30 лет пройдет в городском округе Химки 30 июня, регистрация на событие уже открылась, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Сейчас в нашей стране проходит чемпионат мира по футболу и к нему приковано внимание всей планеты. В эти дни проведение соревнований по киберфутболу в нашем регионе особенно важно. Нужно помогать не только профессиональным спортсменам, но и любителям среди, которых и проведут турнир в Химках», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Соревнования в дисциплине один на один среди молодежи пройдут 30 июня под крытой сценой в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в городском округе Химки. Турнир будет посвящен чемпионату мира в России. Он пройдет по олимпийской системе и в нем смогут принять участие молодые люди от 14 до 30 лет.

Борьбу за ценные призы поведут 64 киберспортсмена из городского округа, а также других городов Подмосковья. К участию в турнире не допускаются профессиональные игроки и те, кто имеет какие-либо контракты с футбольными клубами – состязание носит любительский характер. Предпочтение будет отдаваться тем, кто проживает в Химках. Участие в турнире бесплатное и не требует взносов от игроков.

Киберспорт включен в реестр официальных видов спорта Российской Федерации. В данный момент в международную федерацию киберспорта входят 46 стран. Он также претендует на включение в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Соревнование проводятся по множеству дисциплин, в которых участвуют профессиональные спортсмены. Многие из них становятся настоящими звездами в киберсообществе.