РИАМО – 21 июн. Курс евро к российской валюте подрос почти на 8 копеек и оставил 73,68 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 7,53 копейки до 73,68 рубля. Курс доллара увеличился на 16,98 копейки до 63,78 рубля», – говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 12,73 копейки, составив 68,24 рубля.

Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,1% и составил 2259 пункта. Индекс РТС понизился на 0,4%, до 1115 пункта.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,9%, до 74,06 доллара США за баррель по марке Brent.