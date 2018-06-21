РИАМО - 21 июн. Рособрнадзор лишил аккредитации образовательной деятельности Московскую высшую школу социальных и экономических наук, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

«Отказать образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки», – говорится в сообщении.

Аккредитации лишены направления высшего образования (бакалавриат): «Психологические науки», «Экономика и управление», «Социология и социальная работа», «Политические науки и регионоведение», «Искусствоведение».

По программе магистратуры – «Психологические науки», «Экономика и управление», «Социология и социальная работа», «Политические науки и регионоведение», «Юриспруденция», «История и археология».

Московская высшая школа социальных и экономических наук – российско-британский университет в Москве, который обучает магистров и бакалавров по программам, валидированным Университетом Манчестера.