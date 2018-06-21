РИАМО – 21 июн. Российский премьер Дмитрий Медведев распорядился о назначении заместителем руководителя аппарата правительства РФ Анатолия Кириенко, передает Газета.ru.
Распоряжение, опубликованное на сайте правительства, датируется 20 июня этого года.
«Назначить Кириенко Анатолия Александровича заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации», — говорится в документе.
Также ранее Медведев предложил назначить Аркадия Дворковича председателем фонда «Сколково». Он отметил, что Дворкович уделял много внимания инновационному центру.
Ранее Анатолий Кириенко занимал должность замначальника Контрольного управления президента РФ.
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