РИАМО – 21 июн. Специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения на заводе ООО «Данон Индустрия» в городском округе Чехов Московской области и планируют запретить поставки его продукции в ЕАЭС, передает «Интерфакс».

В ходе проверки установлено, что сырое молоко зачастую принимается с нарушением сроков его доставки – более 36 часов с момента производства. Кроме того, на молоко, не прошедшее входной контроль, предприятие не всегда оформляет возвратные ветеринарные свидетельства или оформляет их спустя несколько дней или месяцев. Также проверяющие установили и факты приемки молока с антибиотиками.

«Выявленные систематические нарушения технологических процессов при производстве готовой молочной продукции, несоблюдение внутренних процедур, а также несоответствие сырья требованиям техрегламентов ЕАЭС несет угрозу здоровью потребителей этой продукции», – заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

В связи с этим Россельхознадзор рассматривает возможность введения ограничений на поставку продукции предприятия в страны ЕАЭС, сказала она.

В адрес ООО «Данон Индустрия» направлено уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении. В ветслужбу Московской области готовится обращение с просьбой принять меры по недопущению выявленных нарушений.

ООО «Данон Индустрия» – не первое предприятие «Данон Россия», к которому у Россельхознадзора есть претензии. Так, антибиотики были обнаружены и в продукции молочного комбината «Волгоградский», за что на предприятие был наложен штраф. Danone оспорил действия Россельхознадзора в суде.

Акционерное общество «Данон Россия» – российская продовольственная компания, один из лидеров рынка молочных продуктов страны. Образована в 2010 году в результате слияния молочных бизнесов российской компании «Юнимилк» и французской компании Danone. В настоящее время имеет в России 16 предприятий.