РИАМО - 21 июн. Торговый центр в районе Котловка на юго-западе Москвы планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Объект возводится по адресу: Севастопольский проспект, владение 11А (ЮЗАО). Строительство завершено, ведется итоговая проверка объекта с участием специалистов Центра экспертиз. Ввести в эксплуатацию торговый центр планируется после устранения замечаний итоговой проверки», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Проектом предусмотрено строительство магазина по продаже непродовольственных товаров, предполагается торговля мебелью по образцам.

На первом этаже размещаются вестибюль, торговый зал, электрощитовая. На втором – торговый зал, отдел продаж, кабинет администратора, гардеробная персонала с душевой, санузел с возможностью использования маломобильными посетителями.

В магазине работают шесть человек в максимальную смену. Торговый центр возводится за счет средств инвестора.