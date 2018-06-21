РИАМО - 21 июн. В Московской области работы по благоустройству проводят с учетом мнения жителей Подмосковья, также в регионе существует институт управдомов, который набирает популярность, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг в Реутове в парке «Фабричный пруд» проходит выездной форум-семинар «Формирование комфортной городской среды в Московской области».

«Естественно, идет очень непростой диалог с жителями. Почему? Кому-то нравится бежевый подъезд, кому-то нравится в салатовых тонах. Кто-то хочет парковки во дворе, кто-то настаивает на том, чтобы был комфортабельный детский городок, освещение и видеонаблюдение. Поэтому это всегда очень непростой, но очень важный диалог с жителями», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье существует институт управдомов, который набирает популярность.

«Это активные жители домов, которые берут ответственность на себя. Они подписывают бумагу, когда сдают подъезд или двор», - добавил Воробьев.

Он отметил, что жители Подмосковья должны иметь комфортные подъезды.

Как уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин, в регионе благоустройство общественных территорий начнется в течение месяца.

«У нас сейчас почти все пространства вышли из экспертизы, <…> объявили торги как раз вчера. Я думаю, что в течение месяца начнутся работы», — пояснил Хромушин.

Он отметил, что в Подмосковье предъявляют высокие требования к благоустройству общественных территорий.

С начала этого года представители управляющих компаний провели более 80 встреч с жителями Подмосковья в рамках форумов «Управдом». Среди вопросов, которые чаще всего волнуют жителей в рамках форумов «Управдом» – реализация программ капитального и текущего ремонта, оплата жилищно-коммунальных услуг, благоустройство дворовых территорий, состояние дорожного покрытия во дворах, качество тепло- и водоснабжения.