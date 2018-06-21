РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Более 1,5 миллиона рублей могут потратить на стулья и кресла для стоматологического кабинета в поликлинике микрорайона Кузнечики Подольска, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, министерство строительного комплекса Московской области разместило заявку на поставку корпусной мебели для оснащения комплексной поликлиники с размещением взрослой поликлиники на 600 посещений в смену и детской поликлиники на 250 посещений в смену в микрорайоне Кузнечики, в границах улиц 43-й Армии и Кирова. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 542 922,01 рублей. Источник финансирования – бюджет Московской области на 2018 год.

В рамках контракта поставщик должен будет поставить буфетную стойку, стол для президиума, стеллаж, более 60 стульев, два вращающихся кресла, а также мебель для оснащения стоматологического кабинета и многое другое.