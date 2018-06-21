РИАМО - 21 июн. Четыре машины стакнулись в Солнечногорском районе Подмосковья, в результате ДТП пострадал один ребенок, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожная авария произошла в 14:00 на 3 километре автодороги М-107.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ранен один ребенок», - говорится в сообщении.

Министерство призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.