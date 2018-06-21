РИАМО - 21 июн. Московское областное УФАС выявило картельный сговор на торгах, проводимых администрацией городского поселения Удельная Раменского района, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство признало ООО «СМК-Артель» и ООО «УК Чистый дом» нарушившими закон о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения.

«В ходе торгов участники аукционов ООО «СМК-Артель» и ООО «УК Чистый дом» отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга: обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений», – говорится в сообщении.

Упомянутые юридические лица подали по одному предложению с незначительным снижением цены, вследствие чего ООО «СМК-Артель» смогло заключить государственные контракты на сумму более 19,8 миллиона рублей.

ООО «СМК-Артель до вынесения решения по указанному делу, добровольно заявило о заключении недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством соглашений.