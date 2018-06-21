РИАМО - 21 июн. Мосгоризбирком планирует подписать соглашение с шестью регионами России по созданию избирательных участков в день выборов мэра Москвы, сообщил журналистам в четверг председатель комиссии Валентин Горбунов.

«Сегодня подготовлен проект соглашения между Москвой и шестью регионами России, в которых потенциально могут быть созданы избирательные участки для москвичей на выборах 9 сентября», - сказал Горбунов.

Он отметил, что данное соглашение получили все участники, и в течение недели каждый регион сможет высказать свои предложения и пожелания, после чего будет подписан договоров с каждым субъектом.

«Речь идет о новом соглашении между избирательными комиссиями субъектов РФ о взаимодействии по обеспечению избирательных прав граждан, которое будет в дальнейшем получать развитие», - добавил Горбунов.

Как сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, в Московской области с просьбой о создании избирательных участков для выборов мэра Москвы за городом обратились сами дачники: садоводы выдвинули эту инициативу на форуме дачников, который проходил весной 2018 года.

«Инициатива организации избирательных участков на территории садовых товариществ в Московской области - это инициатива самих дачников и садоводов. Люди говорят, что 9 сентября будет большое желание находиться на своих садовых и дачных участках. Союз дачников Подмосковья обратился к коллегам из Москвы, Московской городской думы с предложением согласовать возможность проведения голосовании по выборам губернатора Подмосковья и мэра Москвы на территории наших садовых и дачных объединений в Московской области», - сказал Чаплин.

Ранее Московская городская избирательная комиссия создала рабочую группу, которая займется вопросом образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города. Руководителем рабочей группы стал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.