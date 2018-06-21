РИАМО – 21 июн. В Москве на Красной площади в четверг состоялась церемония открытия парка футбола чемпионата мира 2018 года, на протяжении всего турнира здесь будут проходить мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, матчи и розыгрыши призов, передает «Интерфакс».

«Мы все – одна команда, вместе с FIFA, легендами футбола, СМИ и мы обязательно победим. 2,5 миллиона болельщиков приняли участие в фан-фестивалях чемпионата мира. Сегодня мы открываем еще одно место праздника футбола», – сказал председатель оргкомитета «Россия 2018» Аркадий Дворкович.

Как отметила генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура, в настоящее время внимание всего мира приковано к России, все проходит на высоком уровне.

«Я рад быть здесь, хочу выразить благодарность оргкомитету, вы хорошо принимаете болельщиков из всех стран мира. Поздравляю сборную России и Уругвая с выходом в плей-офф, так как это команда страны-хозяйки (России), то у нее неплохие шансы. Возможно, Россия и Испания встретятся в финале, а может и нет. Если так будет, то я буду болеть за Испанию. В любом случае, я хочу, чтобы Россия прошла как можно дальше по турнирной таблице», – сказал бывший вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс.

Почетными гостями церемонии стали послы ЧМ-2018 Алексей Смертин, Сергей Белоголовцев, Яна Чурикова и звезды российского футбола.

C 21 июня по 15 июля парк на Красной площади будет открыт для всех посетителей бесплатно. Жители и гости Москвы на главной площади страны смогут попробовать забить роботу-вратарю, проверить меткость на футбольных симуляторах «Бомбардир» или «Быстропас». Развлекать гостей в парке будет официальный талисман чемпионата мира – волк Забивака.

Гостей парка ждет сюрприз: все города-организаторы турнира будут представлены ледовыми скульптурами в специальном павильоне «Зима». В четверг в парке будет выставлен Кубок победителей чемпионата мира по футболу.