РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июн. В период с 11 по 17 июня сотрудники МБУ «Автобытдор» установили 13 дорожных знаков в подмосковном Королеве, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Дорожные знаки размещают таким образом, чтобы их видимость в светлое время суток составляла не менее 150 метров. Также их должно быть видно в любое другое время.

«Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций на дорогах регулярно проводится замена старых и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Предприятием благоустройства города МБУ «Автобытдор» в ходе работ на прошедшей (11-17 июня – ред.) неделе было установлено 13 дорожных знаков», – говорится в сообщении.

Сообщить о сломанном или неверно установленном дорожном знаке можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.