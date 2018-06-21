РИАМО - 21 июн. В столичном районе Отрадное планируют построить спортивно-оздоровительный центр пропускной способностью около 200 человек с аквазоной и автостоянкой на 110 мест, говорится в сообщении пресс-службы комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства спортивно-оздоровительный центр с аквазоной «Отрадное» со встроенными торговыми помещениями и автостоянкой (2 этап) по адресу: Отрадная улица, владение 8А, район Отрадное, Северо-Восточный административный округ города Москвы», – говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено строительство здания переменной этажности в 3-7 этажей под размещение спортивно-оздоровительного комплекса. Занятия будут проводиться в группах до трех человек и индивидуально. Единовременная пропускная способность комплекса – 200 человек.

В составе комплекса будут раздевалки, комнаты для силовых занятий, помещения для занятий пилатесом, йогой и танцами, массажные кабинеты, зал с кардиотренажерами, кабинеты физио- и восстановительной терапии. Также в здании запроектированы комнаты для занятий маломобильных групп населения.

На первом этаже здания обособленным блоком с отдельным входом запроектирована аквазона для проведения гидротерапии. В составе аквазоны появятся душевые залы с кафедрой, раздевалки при кафедрах, кабинет врача, комната персонала, помещение уборочного инвентаря. Единовременная пропускная способность аквазоны гидротерапии составит четыре человека.

«Популяризация физической культуры, здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры – важная задача правительства Москвы под руководством мэра столицы Сергея Собянина. За последние семь лет в городе построены и отремонтированы тысячи спортивных объектов, в которых сегодня могут с комфортом заниматься как дети, так и взрослые», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Также на территории спортивно-оздоровительного комплекса разместятся продовольственный магазин и кафе. Для удобства посетителей на подземном этаже здания запроектирована автостоянка на 110 мест. Кроме того, на прилегающей к спортивному центру территории выполнят устройство открытых плоскостных парковок общей вместимостью 43 машино-места.

В рамках работ по благоустройству будут высажены зеленые насаждения, разбиты газоны.