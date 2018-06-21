РИАМО – 21 июн. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что законопроект о пенсионной реформе может быть рассмотрен в первом чтении в июле, передает в четверг Газета.ru.

Правительство на минувшей неделе предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.

«У нас комитет (заседание комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов – ред.) будет не раньше 18 июля. Учитывая, что это законопроект бюджетообразующий, это раз, и правительственный, является приоритетным, я не исключаю, что Госдума будет рассматривать его в июле в первом чтении», — сказал Нилов.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что закон о повышении пенсионного возрасте надо принимать осенью и запускать реформу со следующего года.