РИАМО - 21 июн. Студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Ивановского химико-технологического университета начали проходить производственную практику в АО «Воскресенские минеральные удобрения», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В роли наставников для будущих химиков выступили специалисты центра по совершенствованию технологии производства, цехов аммофоса №2 и контактной серной кислоты. В ходе практики студенты познакомятся с историей завода, работой действующих производств и основными видами выпускаемой продукции», - отмечается в материале.

Занятия, включающие в себя теоретический и практический блоки, дают возможность будущим специалистам в деталях изучить технологические схемы, оборудование и состав сырья для производства минеральных удобрений. Студентам также предоставят возможность воспользоваться справочной и технической литературой, необходимой для успешного освоения программы.

Производственная практика закончится защитой отчетов. Оценивать уровень подготовки будет экспертная комиссия, в состав которой войдут как представители вуза, так и специалисты производственных подразделений химкомбината.

Начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала АО «ВМУ» Елена Жаринова отметила, что сотрудничество предприятия с ведущими российскими вузами, выпускающими специалистов химического профиля, является примером продуктивного социального партнерства. Его результатом становится новый полезный опыт для будущих профессионалов, а также знакомство с потенциальным работодателем в лице воскресенского химкомбината.

«В последние годы практика становится все более емкой и плодотворной. Это обусловлено в первую очередь изменением подхода к ней самих студентов. Они понимают, что успешный старт в будущую профессию зависит от опыта, поэтому основной задачей для них является формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ и заданий, связанных с будущей профессиональной деятельностью», - сказала Жаринова.